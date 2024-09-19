إحياء ذكرى المؤلف الأسباني خواكين رودريجو في حفل السيمفوني بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي 'المدير الموسيقى للأوركسترا' تحت عنوان (رودريجو روح أسبانيا‏ )، في الثامنة والنصف مساء السبت ٢١ سبتمبر على المسرح الكبير ومشاركة السوليستات السوبرانو داليا فاروق وعازف الجيتار الأسباني خوسيه لويس موريلياس، ضمن اهتمامات الثقافة المصرية لتقديم مختلف ألوان الفنون الجادةظ

‏ويأتي الحفل في إطار إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة المؤلف الموسيقى الأسباني خواكين رودريجو.

ويتضمن برنامج الحفل أربعة مادريجالات للحب للسوبرانو والأوركسترا من مؤلفاته (وتعنى نوع من الغناء الذى تتخلله فواصل ورقصات وغناء جماعى):" فى آرانخويث مع حبى للصوت البشرى والأوركسترا ، فانتازيا إلى رجل نبيل للجيتار والأوركسترا، الشرير والريسركار ،الإسبانية وفانفار فرسان نابولى ، رقصة الفؤوس وكنارى) كما يتضمن البرنامج السيمفونية رقم ١ لـ لودفيج فان بيتهوفن.

خواكين رودريجو

وُلد خواكين رودريجو، عام ١٩٠١ في مدينة ساغونتو، فالنسيا، إسبانيا، وفقد بصره في سن الثالثة بسبب اصابه ، بدأ تعلم الموسيقى في سن مبكرة، حيث درس البيانو والسولفاج فى سن الثامنة والتلحين في سن السادسة عشرة. اشتهر عالميًا بأعماله التي أدخل فيها الغيتار الإسباني، وكتب ألحانه بطريقة بريل للنشر لاحقًا.

درس رودريجو الموسيقى على يد فرانسيسكو انتيك في فالنسيا ثم في باريس على يد بول دوكا. حصل على جائزة إسبانيا الوطنية عام ١٩٢٥ عن عمله "قطع الأطفال الخمسة". أصبح بروفيسورًا فى تاريخ الموسيقى في جامعة كمبلوتنسى بمدريد عام ١٩٤٧.

أشهر أعماله "كونشرتو دي آرانخويث" التى لحنها في باريس عام ١٩٣٩، وهو عمل مميز للغيتار والأوركسترا وتعتبر قمة في الموسيقى الأسبانية وواحدة من مراجع كونشيرتات الجيتار.

حصل رودريجو على العديد من التكريمات، منها لقب "ماركيز دي لوس جاردينيس دي آرانخويث" من الملك خوان كارلوس عام ١٩٩١، ووسام جائزة "أمير أستورياز" عام ١٩٩٦. توفي في مدريد عام ١٩٩٩ عن عمر ٩٧ عامًا.