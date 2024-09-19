إفتتاح توسعات مشروع صرف صحي إدكو بتكلفة 600 مليون جنيه

إفتتحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ،توسعات مشروع صرف صحي إدكو، بحضور الدكتور حازم الديب - نائب المحافظ ،و واللواء مهندس إيهاب خضر - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ،وتفقدوا المحطة ومكونات المشروع وتم الإستماع لشرح توضيحى عن أعمال توسعات المحطة.

حيث يعد المشروع من أهم التوسعات التي تشهدها مدينة إدكو وقريتي بلاج و6 أكتوبر حيث تقدر الطاقة الاستيعابية الحالية للمحطة بـ 40 ألف متر مكعب / يوم حيث تم توسعة المحطة من 20 ألف متر مكعب إلى 40 ألف متر مكعب / يوم.

كما تبلغ تكلفة المشروع 600 مليون جنيه، ويتكون من محطتي رفع، إحداهما رئيسية، وخطوط طرد بطول ٦.٦ كم / ط ، وشبكات انحدار بطول 73 كم / ط، تم الانتهاء من التسليم الإبتدائي لمحطة المعالجة ومحطتي الرفع وخطوط الطرد، بالإضافة إلى تسليم حوالي 63 كم / ط من شبكات الانحدار، وجاري استكمال أعمال التسليم تباعًا، ويخدم المشروع 150 ألف نسمة من سكان مدينة إدكو وقريتي بلاج و6 أكتوبر.

و أكدت محافظ البحيرة على الجهود المبذولة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة على مستوى قطاع الصرف الصحي لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

مشيرة الى حرص الدولة على تلبية إحتياجات المواطنين من المرافق الحيوية التي تمس حياتهم اليومية وتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات، بما يسهم في توفير بيئة صحية نظيفة لجميع أبناء المحافظة.

حضر الافتتاح اللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة ،و كامل غطاس - السكرتير المساعد، والدكتورة رشا فوزى - مساعد محافظ البحيرة للشئون الصحية والمبادرات ، والمهندس محمد سعيد نشأت - رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة ،والمهندس هشام بربر رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياة الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ،و محمد أحمد محجوب رئيس مركز ومدينة إدكو و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية.