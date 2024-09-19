بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي .. سعر الدولار في نهاية تعاملات البنوك

سعر الدولار الآن .. حافظت العملة الخضراء على آخر مستوياتها في البنك المركزي عند 48.48 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي: 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع..

وفقًا لآخر تحديث أصدره كل بنك نهاية تعاملات اليوم استقر سعر الدولار اليوم في مصر على النحو التالي:

سعر الدولار الآن البنك المركزى المصري

سجل الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري 48.48 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع





سعر الدولار البنك الأهلى

استقر الدولار مقابل الجنيه بالبنك الأهلى المصري عند 48.46 للشراء و 48.56 للبيع.

سعر الدولار بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 48.53 جنيه للشراء، 48.63 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجلت العملة الخضراء في بنك مصر 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع

في اجتماع الفيدرالي الأمريكي، أمس، قررت لجنة السياسة النقدية لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 4.75 إلى 5%، وفقًا لـ«رويترز».

وارتفع مؤشر الدولار بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي 0.05% ليصل إلى 100.970، وكان قد وصل في وقت سابق إلى 100.21، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2023، وانخفض اليورو 0.01% إلى 1.111275 دولار، واستقر الدولار الأمريكي عند 142.370 ين ياباني.

وكان الفيدرالي الأمريكي قد أبقى معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي خلال اجتماعه في يوليو الماضي.

ومنذ أشهر يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 22 عامًا للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضي أعطى شعورًا متفائلًا بأن أول خفض يلوح في الأفق.

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