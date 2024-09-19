شادي زلطة: زيارة بلينكن لمصر تعزز التعاون المشترك بين الجانبين

قال الكاتب الصحفي شادي زلطة، إنّ زيارة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي إلى مصر تأتي في إطار الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وتعزيز أطر التعاون بين الجانبين، موضحا أنّ اللقاء كان يشمل عدد من مباحثات الملفات الهامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، باعتبار أنّ أمريكا تنظر إلى مصر كشريك أساسي في مواجهة حالة عدم الاستقرار في المنطقة ومحاولة الوصول إلى حلول للقضية الفلسطينية.

السياسة المصرية الرشيدة

وأضاف «زلطة»، خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ السياسة المصرية الرشيدة أثبتت نجاحا عظيما في عدم تصعيد التوتر في المنطقة والوقوف كحائل أو حائط سد أمام تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنّ لقاء بلينكن مع بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري تضمن نقاط عدة على رأسها مناقشة الجهود المشتركة بين مصر وأمريكا وقطر التي سعت إلى وقف الحرب في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين فضلا عن إنفاذ المساعدات.

الشعب الفلسطيني

وتابع: «الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على ضرورة إنفاذ الكم الكبير المتوقف من المساعدات إلى الشعب الفلسطيني ووقف حالة التجويع المستمر داخل قطاع غزة خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي»، لافتا إلى أنّ اللقاء تناول الحديث عن المعاناة التي تشهدها الضفة الغربية أيضا.