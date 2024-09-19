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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

ميقاتي يطالب مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم لوقف العدوان الإسرائيلي

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

طالب نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية، مجلس الأمن الدولي الذي يعقد الجمعة جلسة لمناقشة الانفجارات التي طالت أجهزة اتصال يستخدمها حزب الله، اتخاذ “موقف حازم لوقف الحرب التكنولوجية" التي تشنها إسرائيل على بلاده، وفقا لما أوردته وكالة "سكاي نيوز عربية". 

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وشدد ميقاتي في بيان على "ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن الدولي موقفا حازما بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والحرب التكنولوجية التي يشنها على لبنان والتي تسببت بسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى".

وفي وقت سابق شكر ميقاتي كل الدول التي عبّرت عن تضامنها مع لبنان في هذه الظروف، إثر تفجير أجهزة "بيجر"، مشيدا من جهة أخرى بما سماه الوحدة الوطنية التي تجلت بعد الحادث الجلل الذي حصل"، مؤكدا أن "هذه الوحدة هي الرد الأقوى على العدوان الإسرائيلي على لبنان".

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الجمعة لمناقشة سلسلة الانفجارات الدامية التي طالت أجهزة اتصال لعناصر في حزب الله بلبنان، بحسب ما أعلنت الرئاسة السلوفينية للمجلس.

ووفقاً لـ" وكالة الصحافة الفرنسية" قالت الرئاسة إن الاجتماع الذي يأتي بناء على طلب الجزائر سيُعقد في الساعة الثالثة عصراً (السابعة مساء بتوقيت جرينتش).

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