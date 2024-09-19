الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الجيش اللبناني: وحدات مختصة تعمل على تفجير أجهزة اتصال مشبوهة

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

أعلن الجيش اللبناني أن وحدات مختصة تعمل على تفجير أجهزة "بيجر" وأجهزة اتصال مشبوهة في مناطق مختلفة، وفقًا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم". 

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وقال الجيش في منشور على منصة "إكس": "تقوم وحدات مختصة من الجيش بتفجير أجهزة استدعاء (pager) وأجهزة اتصال مشبوهة في مناطق مختلفة، لذا تدعو المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن التفجير، والتبليغ عن أي جهاز أو جسم مشبوه وعدم الاقتراب منه".

وسقط حوالي ثلاثة آلاف جريح و12 قتيلا في مناطق مختلفة من لبنان عصر الثلاثاء حين انفجرت بصورة متزامنة 

 في أيدي عناصر من "حزب الله" أجهزة "بيجر"، في هجوم غير مسبوق، حملت الدولة و"حزب الله" إسرائيل المسؤولية عنه.

ونفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التقارير حول علم واشنطن المسبق بتفجير اجهزة البيجر. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين "لم نكن على علم بهذه العملية ولم نشارك فيها".

وقد حمل "حزب الله" إسرائيل مسؤولية العملية، مؤكدا أن "هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته التي ارتكبها بحق شعبنا وأهلنا ‏ومجاهدينا في لبنان، فهذا حساب آخر وآت إن شاء الله". ‏

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