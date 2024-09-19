الخميس 19 سبتمبر 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بلغاريا: الدولة لم تقم بتوريد أجهزة البيجر المنفجرة بلبنان

بلغاريا
بلغاريا

ذكرت وكالة الأمن القومي في بلغاريا، بأن الدولة لم تقم بتوريد أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان مؤخرا، ولم تكن بلغاريا وسيطا في المعاملات التجارية في هذا المجال، وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم". 

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وأضافت الوكالة في تعليقها على ما نشرته وسائل إعلام هنغارية: "فيما يتعلق بالمنشورات الإعلامية التي تزعم بأن شركة مسجلة في بلغاريا قامت بتسليم شحنات من معدات الاتصالات (البيجر) إلى منظمة حزب الله اللبناني التي انفجرت في لبنان وسوريا لاحقا، تفيد الوكالة بأنه لم تتم أية إجراءات جمركية مع هذه البضائع في أراضي بلغاريا". 

وذكرت المخابرات البلغارية كذلك، أنها بدأت مع المؤسسات ذات العلاقة، بتنفيذ عمليات تدقيق "فيما يتعلق بتورط شركة مسجلة في بلغاريا".

من جانبه أفاد التلفزيون الوطني البلغاري، بأن شركة Norta Global Ltd، هي مسجلة في الواقع على عنوان أجنبي ولا تمارس أي أنشطة في بلغاريا.

في وقت سابق، أشار موقع Telex الهنغاري، إلى احتمال قيام Norta Global Ltd البلغارية بشراء أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان، من شركة Gold Apollo التايوانية. ووفقا للموقع، عملت شركة BAC Consulting، المسجلة في بودابست، فقط كوسيط وأبرمت اتفاقية مع شركة تايوانية، وكانت الشركة البلغارية متورطة بشكل مباشر في شراء أجهزة الاستدعاء.

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