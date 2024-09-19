وكيل صحة شمال سيناء: مستمرون في تطوير بيئة العمل والخدمات الصحية

أكد الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، خلال زيارته التفقدية اليوم للقافلة الطبية الشاملة بحي الكرامة، أن مبادرة رئيس الجمهورية "بداية" اتاحة توفير الرعاية الأساسية بالأماكن البعيدة والأكثر احتياجًا لتجنب المواطنين اللجوء إلى المستشفيات قدر المستطاع، والسفر من القرى إلى المدن والمراكز.

وأشار إلي أهمية هذه المبادرة في الارتقاء بالخدمات الصحية وتطوير الكوادر الطبية لتقديم خدمة أفضل يرضي عنها المواطن البسيط بالمحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة أن توجيهات الدكتور وكيل الوزارة لتفعيل المبادرة الرئاسية في يومها الثاني بإتاحة قسم للطوارئ على مدار اليوم بعدد من الوحدات التي تخدم تجمعات سكنية كبيرة

فضلاً عن متابعة عمل العيادات المسائية وأهمها العيادات الخارجية بمستشفي العريش العام

وأوضح الدكتور أسامة أن الجولة التفقدية صباح اليوم شملت النقطة الطبية بحي الكرامة لمتابعة القافلة الطبية المجانية في يومها الثاني كذلك المرور على إدارة الحجر الصحي بالريسة، تفقد خلالها غرف التبريد للتأكد من توافر الطعوم والأمصال وتواجد الفريق الطبي والإداري لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة.