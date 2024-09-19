محافظ البحيرة: مدينة رشيد تضم أضخم وأعرق المساجد والمنازل والتلال الأثرية

قالت الدكتورة جاكلين عازر محافظة البحيرة، إنّ محافظة البحيرة تشهد اليوم العيد القومي لها، موضحة أنّ مدينة رشيد تعد سببًا أساسيًا في الاحتفال بالعيد القومي، ولكن تاريخ هذه المدينة يعود إلى قبل ذلك بكثير، إذ إنّ المدينة كانت من أوائل المدن التي تعتبر المدخل والميناء الرئيسي لمصر ومحور، كما أنّها محور التجارة والصناعة التي كانت تتحرك إلى مصر. تل أبو مندور الأقدم في رشيد.

تل أبو مندور

وأضافت «عازر»، خلال لقائها مع الإعلامي محمد عبده ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ تل أبو مندور أحد أقدم التلال الأثرية الموجودة في مدينة رشيد والذي يقع بجانب أعرق وأجمل مسجد التي تتميز مأذنته بالطابع العثماني، مشيرة إلى أنّ تل أبو مندور الأثري كان يصنع فيه العجلات الحربية في العصر الفرعوني، بالتالي تعتبر المنطقة مهد الحضارة والتاريخ.

المواقع الأثرية بالبحيرة

وواصلت محافظة البحيرة أنّ مدينة رشيد متميزة ومختلفة بالمواقع الأثرية الموجودة بها عن غيرها من المدن والمحافظات المصرية، إذ إنّ المساجد الأثرية بالمدينة تتميز بطابع معماري متميز سواء مسجد أبو مندور أو المسجد المحلي التي تنقل منه شعائر صلاة الجمعة غدا أو قلعة قايتباي أو المنازل الأثرية الموجودة في هذه المدينة، بالتالي تعتبر متحف مفتوح.