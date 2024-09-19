محافظ البحيرة: الدولة تسعى لتطوير المنازل الأثرية بشارع دهليز الملك في رشيد

قالت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إنّ وزارة السياحة والآثار تسعى إلى تطوير المنازل الأثرية الموجودة في شارع دهليز الملك بمدينة رشيد، مشيرة إلى أنّ محافظة الإسكندرية ستشارك بمجموعة من المشروعات من أجل رفع قيمة المناطق الأثرية الموجودة بالمدينة، كما أنّ هناك خطة لتطوير المدينة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بهدف البداية في المشروعات التنموية التي يجرى تقسيم المدينة من خلالها إلى مربعات ثم العمل عليها تدريجيا.

تطوير القطاع الصحي بمدينة رشيد

وأضافت «عازر»، خلال لقائها مع الإعلامي محمد عبده ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «القطاع الصحي له نصيب الأسد من المشروعات التي يتم تفقدها أو افتتاحها خلال العيد القومي بمحافظة البحيرة»، موضحة أنّ تطوير القطاع الصحي بمدينة رشيد يضم تطوير وحدة العناية المركزة والمعمل الموجود بمستشفى رشيد، كما أنّ المدينة ستشهد افتتاح عيادة خلال يومي السبت والأحد المقبلين، إذ إنّ محافظة البحيرة تنتظر افتتاحها منذ سنوات طويلة.

التوسع في عيادات التأمين الصحي

وتابعت، أنّ هناك حالة من التوسع في عيادة التأمين الصحي الرئيسية الموجودة في أبو الريش بدمنهور، كما تشهد إطلاق عيادات تأمين صحي في المديريات من شأنها استقبال الموظفين بها، بهدف تخفيف الضغط على العيادة الرئيسية.

