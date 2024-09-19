"تشخيص سليم يساوي حياة".. شعار احتفالية الاعتماد والرقابة الصحية

في اليوم العالمي لسلامة المرضى..

شارك الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية في احتفالية هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمناسبة يوم سلامة المرضى تحت شعار "تشخيص سليم يساوي حياة"في الجلسة النقاشية الأولى حول سلامة المرضى بعنوان "تعزيز سلامة التشخيص من خلال التعاون الاستراتيجي بين الهيئات الصحية".

وأكد سلامة المرضى وأنها هي حجز الزاوية في الإصلاح الصحي المصري ويصرح الهيئات الصحية في مصر حاليًا أنشئت لترسيخ مبدأ الإصلاح الصحي وتعزيز سلامة المرضى مشيرا إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تقود منظومة لمعايير الجودة وسلامة المرضى ونعتز بشراكتنا معها ومع هيئة التأمين الصحي الشامل في منظومة صحية محوكمة واحدة في النظام الصحي المصري الجديد.

وأشار السبكي إلى أن سلامة المرضى تأتي في مقدمة الأولويات هيئة الرعاية الصحية وتطبق المعايير ونحتل المرتبة الأولى من ضمن المنشآت الصحية المعتمدة في مصروالي أن هيئة الدواء المصرية تعمل بشكل جاد لوصول الأدوية والمستلزمات الطبية لكافة المصريين وفقًا لمعايير الجودة والسلامة وهيئة الشراء الموحد تعمل جاهدة من خلال القطاعات المعنية لتعزيز التكنولوجيا وتوفير أفضل العلاجات بأقل تكلفة.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية: المجلس الصحي المصري يقوم دور كبير في ضبط الحوكمة الإكلينيكية داخل المنشآت الصحية بجميع القطاعات من خلال البروتوكولات العلاجية والذي انهى 15 بروتوكول علاجي في وقت قصير وستشمل المرحلة القادمة إصدار العديد من أدلة العمل الإكلينيكية بالتعاون مع الصحة العالمية.

وأشار ئيس هيئة الرعاية الصحيةالي سعادته بالجامعات المصرية ودورها الرئيسي في تقديم الخدمات وانضمامها الحالي لمنظومة الاعتماد المصري ويُثمِّن دعم منظمة الصحة العالمية لهيئتي الرعاية الصحية والاعتماد والرقابة الصحية ولكل الخطوط الرامية للإصلاح الصحي ولتطوير النظام الصحي في مصر بشكل عام وفي هيئة الرعاية بإرساء كافة المبادئ الرامية لتحسين تجربة المريض داخل المنشآت الصحية والذي انعكس على عدد المنشآت الصحية المعتمدة بهيئة الرعاية والتي وصلت إلى 271 منشأة صحية بنسبة أكثر من 80% من المنشآت الصحية لدينا وفقًا لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية فهيئة الرعاية أول هيئة في مصر تنضم لشبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH وحصلنا على اعتماد مستشفيين كمستشفى أخضر مستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء ومستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد.

وأكد السبكي خلال الاحتفالية علي ان مصر استطاعت تخطي حاجز عدم توافر الإمكانات أو الموارد الكبيرة المتاحة والحصول على العديد من الاعتمادات والتكريمات والجوائز في مجال الرعاية الصحية بشهادات عربية وعالمية.كما تم اعتماد المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية وفقا للمعايير القومية GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية أهلتنا لأن يكون لأول مرة في القطاع الصحي الحكومي مستشفيين معتمدين من لجنة الاعتماد الدولية المشتركة JCI ويصرح هذا رسالة قوية لكافة الدول في المنطقة والعالم أن الاعتماد القومي قادر على إعداد المنشآت الصحية للحصول على الاعتمادات الدولية.

في الختام أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن ما يحدث في مصر ثورة في الإصلاح الصحي تهدف بالأساس لتحقيق سلامة المرضى وأصبح لدينا مؤسسات صحية قوية تركز على وظائف محددة تعمل بتناغم وتناسق مع وزارة الصحة ودورها الاستراتيجي في التركيز على السياسات والتنسيق بين كافة الفاعلين في القطاع الصحي وتطوير التشريعات مع مجلسي النواب والشيوخ الموقرين.. ولذلك نجدد التزامنا في هيئة الرعاية نظل في المرتبة الأولى بين كل مقدمي خدمات القطاع الصحي الحكومي والخاص والأهلي للوصول إلى أعلى درجات تقديم الخدمات الصحية طبقا لمعايير الجودة وسلامة المرضى على المستويين المحلي والدولي.