سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم الخميس

ننشر سعر الجنيه الإسترليني، اليوم الخميس 19- 9 - 2024، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك المركزي سعر 64.04 جنيه للشراء، و64.23 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 63.77 جنيه للشراء، 64.40 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزى المصرى

64.04 جنيه للشراء.

64.23 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى

63.77 جنيه جنيه للشراء.

64.40 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر

63.75 جنيه للشراء.

64.39 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية

63.72 جنيه للشراء.

64.39 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

63.83 للشراء.

64.10 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك العقاري

63.77 جنيه للشراء.

64.22 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

63.86 جنيه للشراء

64.23 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك القاهرة

63.78 جنيه للشراء

64.23 جنيه للبيع

ارتفع الدولار، الخميس، متعافيًا من الهبوط السابق في أعقاب الخفض الكبير لأسعار الفائدة الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وبدأ البنك المركزي، أمس الأربعاء، دورة التيسير النقدي بخفض أكبر من المعتاد، بلغ نصف نقطة مئوية. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن ذلك يهدف إلى إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل البطالة منخفضًا بعدما تراجع التضخم.

ورغم أن المستثمرين توقعوا حجم الخفض جزئيًا بسبب سلسلة من التقارير الإعلامية التي أشارت إلى ذلك الاتجاه قبيل صدور القرار، فقد خالف الخفض الكبير توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، والذين كانوا يميلون إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس.

وأبقت طريقة تفاعل الأسواق العادية مع الأمر الدولار في وضع جيد خلال التعاملات الآسيوية المبكرة. فقد تعافى الدولار من أدنى مستوى في أكثر من عام مقابل مجموعة من العملات والذي بلغه في الجلسة السابقة، وسجل ارتفاعًا طفيفًا في أحدث قراءة عند 101.03. ومقابل الين، ارتفع الدولار 0.58 بالمئة إلى 143.12. وهبط اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.1113 دولار، مبتعدًا عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.

وتوقع صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس الأربعاء، خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام، ونقطة مئوية كاملة العام المقبل، ونصف نقطة مئوية في 2026، لكنهم قالوا إن التوقعات بشأن ذلك المستقبل البعيد غير مؤكدة بالضرورة.