رئيس عربية النواب يطالب المحافظين بدعم "الزراعة" لتحقيق الأمن الغذائي

قال النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب : إن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق يقوم بجهود كبيرة وملموسة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق الأمن الغذائى لكل المصريين

مؤكداً أن هذا الهدف العظيم لن يتحقق إلا من خلال قيام جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بدعم ومساندة جهود وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

ووجه " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على قيامه بالعديد من الزيارات المفاجئة لمختلف المواقع والمشروعات الزراعية مؤكداً أن زيارات الوزير دائماً تكون مفاجئة ولا يتم الابلاغ عنها حتى للمحافظين الذين تتم الجولات داخل محافظاتهم

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة : إن أكبر دليل على ذلك وجود وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمفرده خلال هذه الزيارات إضافة إلى أن الوزير يكتشف خلال هذه الزيارات العديد من السلبيات والمشكلات ولذلك فهو يتخذ القرارات الفورية لعقاب المقصرين مشيراً إلى أنه على سبيل المثال لا الحصر فإنه خلال الزيارة المفاجئة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي لبعض الجمعيات الزراعية بالقرى للوقوف على عدد من المشكلات والشكاوى، الواردة له من عدد من مزارعي المنطقة يكتشف الوزير بل يتأكد من عدم وجود أي خدمات تقدمها بعض الجمعيات لهم، وعدم صرف الاسمدة، أو أى من مستلزمات الانتاج والتقاوي، والمبيدات ووسائل المكافحة إضافة إلى غياب الدور الإرشادي والتواصل مع المزارعين، فضلًا عن مشكلات في الري مما أدى إلى تأثر الزراعات بها.

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تقييم اداء جميع المحافظين على مستوى الجمهورية على ما يحققونه من انجازات على أرض الواقع فى النهوض بالقطاع الزراعى ومواجهة مشكلات المزارعين خاصة فى ظل الاهتمام الكبير وغير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الزراعى باعتباره العمود الفقري لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

وتساءل النائب أحمد فؤاد أباظة قائلاً : هل ننتظر أن يقوم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بزيارات مفاجئة لمختلف المشروعات والمواقع الزراعية على مستوى الجمهورية ؟ وأين دور المحافظين فى دعم هذه الجهود الجبارة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لدعم المزارعين وحل مشكلاتهم ؟ وأين دور رؤساء المدن والمراكز والأحياء ومديرى مديريات وادارات الزراعة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية ؟ مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تكليف جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء القرى على مستوى الجمهورية لاعطاء اولوية قصوى لدعم الجهود الجبارة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى لمواجهة جميع المشكلات والأزمات التى تواجه هذا القطاع الاقتصادى الواعد

كما طالب النائب أحمد فؤاد أباظة من السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقييم اداء قيادات الوزارة ومديرى مديريات وادارات الزراعة على أساس ما يحققونه من نجاحات فى مثل هذه الملفات المهمة من خلال اصدار تكليفات واضحة وحاسمة لهم للقيام بمثل هذه الجولات المفاجئة على مختلف المواقع الزراعية معرباً عن ثقته التامة فى قدرة وإصرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على تحقيق النجاح فى جميع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يتعلق من ملفات ومهام خاصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وفى مقدمتها تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمزارع المصرى وتحقيق الأمن الغذائى لكل المصريين ومضاعفة الصادرات المصرية الزراعية لمختلف دول العالم بصفة عامة والدول العربية والأفريقية بصفة خاصة