انطلاق احتفالية العيد القومي للبحيرة من مرسى الحرية برشيد

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء محمود هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، احتفالية العيد القومي للمحافظة، والتي انطلقت من مرسى الحرية بمدينة رشيد، وذلك إيذانًا ببدء احتفالات المحافظة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

وذلك بحضور اللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية ومواطني رشيد.

حيث بدأت مراسم الاحتفال بإيقاد الشعلة، ثم التوجه إلى المنصة الرئيسية، حيث تم عزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقب ذلك طابور عرض عربات الزهور للوحدات المحلية، وسط أجواء مفعمة بالوطنية والفخر.

وخلال كلمتها في الاحتفالية، تقدمت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ولشعب البحيرة العريق وقيادات المحافظة التنفيذية والأمنية والدينية بتلك المناسبة والذكرى الجليلة.

كما عبرت الدكتورة جاكلين عازر، عن سعادتها بحضور احتفالية العيد القومي لأول مرة منذ توليها منصب محافظ البحيرة، معربة عن صادق شعورها بالفخر والسعادة فى هذا اليوم المشهود، يوم النصر وقهر الغزاة على أيادى الأجداد فى يوم التاسع عشر من سبتمبر ١٨٠٧ وسيظل هذا اليوم عنوانا كبيرا في قلوب أهل البحيرة ومصر كلها نباهى ونفاخر بكل ما سطروه من ملاحم الوطنية والتضحية دفاعا عن أرض رشيد وبوابتها الأمينة لمصر كلها.

وأضافت المحافظ، أن مدينة رشيد الخالدة تعد رمزًا لتاريخ عظيم وأمجاد لا تُنسى، فهي التي شهدت اكتشاف حجر رشيد الذي فتح للعالم نافذة على أسرار الحضارة المصرية القديمة.

وأشارت إلى أن المدينة تتحول اليوم إلى متحف مفتوح، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشهد ميلادًا جديدًا كمدينة تاريخية ومركز حضاري عالمي.