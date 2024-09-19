تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس وعيار 21 يُسجل رقمًا غير مسبوق

أسعار الذهب اليوم .. سجل سعر الذهب بداية تعاملات اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 تراجع جديد، في سوق الصاغة بمصر، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3460 جنيهًا للشراء، و3470 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 3954.25 جنيه للشراء، و3965.75 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 3624.75 جنيه للشراء، و3635.25 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 3460 جنيهًا للشراء، و3470 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2965.75 جنيه للشراء، و2974.25 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2306.75 جنيه للشراء، و2313.25 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 1977.25 جنيه للشراء، و1982.75 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 1482.75 جنيه للشراء، و1487.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 27680 جنيهًا للشراء، و27760 جنيهًا للبيع.

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