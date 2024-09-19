القبض على عنصر إجرامي بحوزته ترسانة أسلحة وذخيرة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على عنصر إجرامي متهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر.

وقالت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أنه في إطار جهود أجهزتها الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عنصر إجرامي - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة البحيرة بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، بدون ترخيص، متخذًا من محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 14 سلاحًا ناريًا عبارة عن بندقيتين، و12 فرد محلي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



