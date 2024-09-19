الخميس 19 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

خطوات الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي لشهر سبتمبر

فاتورة الخط الأرضى
فاتورة الخط الأرضى

يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي، لعدم انقطاع خدمة الإنترنت المنزلى، والذي أصبح لا يمكن الاستغناء عنه على مؤخرا نظرا للاستعانة به في العديد من المجالات.

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خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر سبتمبر


وأتاحت الشركة المصرية للاتصالات للعملاء فرصة الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي الخاصة بهم إلكترونيا، لمعرفة قيمة الفاتورة التي يتوجب دفعها تجنبا لدفع الغرامة أو انقطاع الخدمة، ونرصد خطوات الاستعلام كالتالي:

- الدخول للموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات

-  اختيار أيقونة “دفع فاتورة التليفون الأرضي”

-  اختيار أيقونة الاستعلام برقم التليفون.

-إدخال كود المحافظة ورقم الهاتف الأرضي المراد الاستعلام عنه في الخانات المخصصة لذلك.

- سيتم الضغط على أيقونة “اظهر الفواتير”.

 

خطوات دفع فاتورة الخط الأرضي


- وفي حالة الرغبة في دفع الفاتورة، يتم الضغط على أيقونة سداد.

- ثم يتم اختيار وسيلة السداد البطاقة الائتمانية أو الخصم المباشر.

- ثم إدخال البيانات الخاصة بالبطاقة المراد الدفع بها.

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