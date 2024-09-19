التحقيق في واقعة تعدي جامع قمامة على فتاة سودانية تحت تهديد السلاح

تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة في اتهام فتاة سودانية جامع قمامة باغتصابها تحت تهديد السلاح في منطقة أكتوبر بالجيزة.

وقررت النيابة عرض الفتاة المجني عليها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان ما بها من اصابات ومدى تعرضها للاعتداء من عدمه.

وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة واستدعاء الفتاة لسماع أقوالها.

وتقدمت فتاة سودانية تدعى "مكة" 18 عام، ببلاغ إلى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، تتهم فيه جامع قمامة، باغتصابها تحت تهديد السلاح، وأوضحت أنها أصيبت بجرح في يدها أثناء محاولتها مقاومته، قبل أن يتمكن من الفرار.

وأضافت أنها شاهدت المتهم مجددًا في الشارع بعد عدة أيام من الحادث، فقامت بالاستنجاد بالمارة الذين ألقوا القبض عليه واصطحبوه إلى قسم الشرطة.

أمام رجال المباحث، أنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه، حيث أفاد بأنه كان يقوم بتوصيل الخمور إلى والدة الفتاة، وأن المبلغة طلبت منه ممارسة الرذيلة مقابل عدم كشف شربها الخمور أمام والدتها.

وأضاف أن الفتاة وافقت في البداية، لكنه حاول إجبارها على ممارسة الرذيلة مرة أخرى بتهديدها بالسلاح عندما رفضت، وهو ما أدى إلى إصابتها عندما حاولت نزع السلاح منه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

3 مراهقين يرهبون طفلا بكلب ويتسبب في عقره

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع تواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام 3 أشخاص بترهيب طفل بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة أوسيم بالجيزة بتاريخ 8 الجارى من (عامل ونجله سن "15" - مقيمان بدائرة المركز) بتضررهم من (3 "أحداث – أعمارهم " 15 ، 13 ، 12"- مقيمون بذات الدائرة) بتهديد نجل الأول بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة فى حينه ، وبصحبتهم الكلب المشار إليه.. وتولت النيابة العامة التحقيق ، كما تم إيداع الكلب بأحد مراكز إنقاذ الحيوانات بالجيزة.

حريق هائل داخل شقة سكنية بـ كمبوند شهير في حدائق أكتوبر

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بكمبوند دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر، دون وقوع خسائر بشرية، اليوم الأحد، وتم إخطار اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بكمبوند دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر.

بدوره دفع مدير الإدارة العامة بالحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة آخرى، وأخطر اللواء محمد أبو شميلة حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع وإعداد تقرير وافٍ حول سبب نشوبه.