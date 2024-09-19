محافظ أسوان: إنشاء خط تعبئة ثابت وسعات تخزينية لإسطوانات البوتاجاز

إلتقى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمحاسب حسن بدوى رئيس مجلس إدارة شركة بوتاجاسكو حيث تناول اللقاء التنسيق لقيام الشركة بإنشاء خط تعبئة ثابت وسعات تخزينية لإسطوانات البوتاجاز بالمنطقة الصناعية بالعلاقى لتوفير 6880 أسطوانة يومياً ، وهو الذى يتكامل مع توفير 1200 أسطوانة أخرى من محطة التعبئة المتنقلة لأسطوانات البوتاجاز سواء للجمهور أو المستودعات بهدف تحقيق التوازن المطلوب، وتوفير هذه السلعة الحيوية والهامة بسعر المصنع للأسطوانة المنزلية.

حضر اللقاء المهندس علاء عبد الله مدير عام العمليات المركزية بالشركة ، والمهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين ، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، والمهندس منصور مسعود مدير فرع الشركة بأسوان ، فضلاً عن محمد عبد القادر مدير المنطقة الصناعية بالعلاقى.

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالتعاون المثمر والبناء لشركة بوتاجاسكو لتوفير إسطوانات البوتاجاز لمواطنى أسوان مما يساهم بشكل مباشر فى القضاء على أى شكاوى جماهيرية ، ومنع إستغلال بائعى الأسطوانات للمغالاة فى سعرها ، علاوة على عدم وجود أى إحتكار لهذه السلعة الهامة ، مؤكداً على تقديم كامل الدعم لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل ، وخاصة أن مصلحة المواطن الأسوانى تقع فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى ، ولذا نعمل على رفع أى معاناة عن كاهله من خلال التنسق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة له .