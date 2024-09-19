نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2024 .. عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للثانوية العامة الدور الثاني، يكثف الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن النتيجة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 عبر موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس الخاص بالامتحانات، وقد تضمنت نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 علمي علوم وعلمي رياضة تسكين نحو 100 ألف و561 طالبًا وطالبة من طلاب الدور الأول، و59 ألفًا و705 طلاب وطالبات في الدور الثاني.

موقع التنسيق الإلكتروني

ويبدأ التحويل بين الكليات عبر موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثالثة الدورين الأول والثاني، لإجراء تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر في حدود النسبة المقررة 10% من يوم الجمعة الموافق 20/9/2024 حتى يوم الأحد الموافق 22/9/2024.

نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثالثة

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا

الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

اختيار نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري للطالب.

أخيرًا النقر الضغط على عرض نتيجة التنسيق.