الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة الخليل

قوات الاحتلال تقتحم
قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة الخليل وبلدة إذنا غرب الخليل، وشددت من إجراءاتها العسكرية على مداخل المحافظة، وفقًا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية “وفا”.

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الاحتلال يشن حملات اعتقال في عدة مدن فلسطينية صباح اليوم

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الاحتلال يُجدد قصفه على عدة بلدات جنوب لبنان

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة اذنا غرب الخليل وسط إطلاق النار وقنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما داهم الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل البلدات القريبة من الشارع الالتفافي ومداخل البلدات مع مدينة الخليل وشددت من إجراءاتها العسكرية على مدخل مخيم الفوار واحتجزت المواطنين الخارجين من المخيم إلى أعمالهم ونكلت بهم.

وجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على عدة بلدات جنوب لبنان.

وأفاد مراسلنا، بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها اتجاه بلدات رميش، ورب ثلاثين، ومركبا والعديسة تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية.

وكانت الطائرات الحربية أغارت فجراً على بلدات كفر كلا، والطيبة، والجبين، وشيحين، والخيام، والصالحاني، وبليدا، وميس الجبل، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات ياطر، وحداثا، وبيت ليف، وعيتا الجبل، ورامية، وجبل بلاط.

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