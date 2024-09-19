الخميس 19 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال يُجدد قصفه على عدة بلدات جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على عدة بلدات جنوب لبنان، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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وأفاد مراسلنا، بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها اتجاه بلدات رميش، ورب ثلاثين، ومركبا والعديسة تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية.

وكانت الطائرات الحربية أغارت فجراً على بلدات كفر كلا، والطيبة، والجبين، وشيحين، والخيام، والصالحاني، وبليدا، وميس الجبل، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات ياطر، وحداثا، وبيت ليف، وعيتا الجبل، ورامية، وجبل بلاط.

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