محاذير لا يفعلها أطباء الأذن

من السهل أن نعد سمعنا وصحة أذنينا أمراً مسلَّماً به. لكن في الحقيقة هناك كثير من السلوكيات التي تبدو غير ضارة؛ لكنها قد تسبب أضراراً لا يمكن إصلاحها. وقد يستغرق ظهور التأثير السلبي لهذه الأفعال سنوات.

ولحسن الحظ، هناك طرق للحفاظ على صحة أذنيك مع تقدمك في السن، وفقاً لما ذكرته صحيفة «هافينغتون بوست».

ويبين الأطباء المتخصصون في هذا المجال الأشياء التي لا يفعلونها أبداً، من أجل صحة آذانهم. ومنها التالي:

لا يغادرون المنزل دون سدادات للأذن:

قالت الدكتورة ماورا كوسيتي، مديرة معهد الأذن التابع لمستشفى نيويورك للعيون والأذن، لصحيفة «هاف بوست»: «لا أخرج من المنزل أبداً دون زوج من سدادات الأذن في حقيبتي... وفي حين أنه قد يكون من السهل تذكر حماية الأذن عند الذهاب إلى مكان مثل حفل موسيقي داخلي، فإن هناك كثيراً من المواقف التي نتعرض فيها لضوضاء عالية بشكل غير متوقع وتكون ضارة».

وأكدت أن فقدان السمع الناجم عن الضوضاء أمر شائع جداً ولا يمكن عكسه. ولهذا السبب فإن الوقاية هي المفتاح للحفاظ على صحة السمع وطول العمر.

قال الدكتور كيني لين، اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى «هيوستن ميثوديست»: «سواء كان الأمر يتعلق بحضور حفل موسيقي أو حدث رياضي، أو تشغيل آلات ثقيلة، أو إطلاق النار بسلاح ناري، فإنني أوصي دائماً باستخدام وسائل حماية السمع».

وأضاف: «إن حماية آذاننا من التعرض للضوضاء الصاخبة هي العامل الأكثر أهمية القابل للتعديل، لحماية سمعنا من فقدانه الناجم عن الضوضاء. لذلك أحتفظ بسدادات الأذن للحفلات الموسيقية في صندوق سيارتي الداخلي، حتى يسهل الوصول إليها عندما أجد نفسي في حدث قد يكون صاخباً بشكل غير مريح».

لا يسافرون بالطائرة وهم يعانون من احتقان الأنف دون اتخاذ احتياطات:

قال الدكتور برادلي ب. بلوك، اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة ومقدم برنامج «دليل الطبيب للطبيب»: «لن أسافر بالطائرة أبداً إذا كنت أعاني من احتقان الأنف، دون استخدام مزيل الاحتقان أو سدادات الأذن الخاصة بالسفر؛ لأن السفر بالطائرة مع احتقان الأنف يمكن أن يجعل من الصعب موازنة أو (فرقعة) الأذنين، لذلك عندما تهبط الطائرة، يمكن أن يكون الأمر مؤلماً للغاية، ويؤدي إلى تجمع السوائل في الأذن أو تمزق طبلة الأذن».

في الواقع، يمكن أن يؤدي السفر بالطائرة أثناء احتقان الأنف إلى تفاقم أعراض «أذن الطائرة»؛ لأن أجزاء من الأذن لا تعمل بشكل جيد. لذا إذا لم تتمكن من تجنب السفر بالطائرة، فتأكد من استخدام مزيل الاحتقان لتحسين وظيفة الأنف.

وينصح بلوك أيضاً بشراء سدادات أذن مخصصة للسفر، والتي تحتوي على مرشحات تحد من كمية الهواء المتدفق عبر أذنيك، لمنحها مزيداً من الوقت للتكيف مع التغيرات في الضغط.

لا يتجاهلون فقد وضعف السمع:

قال طبيب الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور سريكانت تشيروكوري، إنه لن يتجاهل فقدان السمع أبداً. في حين أن التغيرات المفاجئة في السمع قد تشير إلى مشكلة أخرى، إلا أن فقدان السمع الذي يحدث بشكل تدريجي بمرور الوقت يجب معالجته أيضاً.

وقال تشيروكوري: «ربطت دراسات كثيرة فقدان السمع غير المعالج بارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب، والقلق والعزلة الاجتماعية وزيادة خطر السقوط».

وأشار أيضاً إلى دراسة أجرتها جامعة «جونز هوبكنز» وجدت أن الخرف كان أكثر انتشاراً بنسبة 61 في المائة لدى الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع، وأن استخدام المعينات السمعية أدى إلى انخفاض انتشار الخرف بنسبة 32 في المائة.

لا ينظفون آذانهم:

وقال بلوك: «لن أنظف أذني أبداً. فالأذن تنظف نفسها. يحتوي الجسم على نظام لصنع الشمع ودفعه للخارج، وعادةً لا يتراكم الشمع إذا تُرك بمفرده. الغرض من الشمع هو حماية الأذنين من الماء، لذا فإن إزالته ستترك الأذنين عرضة للتلف الناتج عن الماء».

في الواقع، من دون شمع وقائي مناسب، يمكن أن يؤدي دخول الماء إلى أذنك لعدوى مؤلمة تسمى التهاب الأذن الخارجية.

وقال بلوك: «يمكن أن تؤدي إزالة الشمع أيضاً إلى ترك الأذنين جافتين ومتقشرتين مع حكة. ويمكن أن يؤدي تنظيفها أيضاً إلى دفع الشمع إلى الداخل، أو خدش القناة، أو إتلاف طبلة الأذن».

إذا كنت قلقاً بشأن تراكم الشمع الزائد في أذنك، أو فقدان السمع المفاجئ، فاستشر طبيباً يمكنه فحص أذنيك بحثاً عن أي مشكلات، ومساعدتك في تنظيفها.

وتذكر: لا تضع أبداً أعواداً قطنية في أذنيك.

لا يستمعون إلى الموسيقى الصاخبة و«البودكاست» من خلال سماعات الأذن:

بقول الدكتور روبرت ساتالوف، أستاذ ورئيس قسم طب الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة الرأس والرقبة، في كلية الطب بجامعة دريكسل: «إن أجهزة الاستماع الشخصية تخلق مشكلات كنا على دراية بها لعقود من الزمان، منذ ظهور جهاز Sony Walkman لأول مرة. تحتوي بعض الأجهزة الأحدث على محددات صوت، لذلك لا يمكنها إتلاف آذاننا. ومع ذلك، إذا كنت تستمع من خلال سماعات الأذن وكانت الموسيقى عالية بما يكفي، بحيث يعرف الشخص المجاور لك ما تستمع إليه، فهناك أمر خطير محتمل».

وقال بلوك إنه لا يزال يستخدم سماعات الأذن؛ لكنه حث على توخي الحذر أيضاً. وأضاف: «تتمثل إحدى مزايا سماعات الرأس وسماعات الأذن الحديثة في أنها تحجب الأصوات المحيطة، لذلك لا نحتاج إلى الاستماع بصوت عالٍ جداً. ومع ذلك، نظراً لأن مكبرات الصوت القوية معبأة في تلك الأجهزة الصغيرة، فلن أستمع أبداً إلى سماعات الرأس أو سماعات الأذن بأعلى مستوى للصوت».

لا يستخدمون حماية غير مناسبة للأذن

تجنَّب استخدام وسائل حماية غير مناسبة للأذن عند التعرض للضوضاء المتوقعة، كما قال ساتالوف. «تتمتع وسائل حماية الأذن بتصنيف تقليل الضوضاء، ويجب أن يكون الصوت الذي يصل إلى طبلة أذنك أقل من 85 ديسيبل، لذا إذا كنت ستتعرض لفترة متواصلة من الوقت لصوت يزيد على 90 أو 95 ديسيبل، فيجب عليك ارتداء وسائل حماية للأذن».

لا يتناولون الأدوية التي تؤثر على السمع ويبحثون عن خيارات بديلة:

قال ساتالوف: «كلما أمكن، تجنب تناول الأدوية، حتى الأدوية الموصوفة طبياً التي تسبب ضرراً للأذن، مما يعني أنها قد تلحق الضرر بالأذنين. فمعظم الأدوية التي تسبب ذلك تسبب فقداناً دائماً للسمع لا يمكن للأشخاص التعافي منه».

تشمل الأدوية السامة للأذن بعض المضادات الحيوية وأدوية العلاج الكيميائي، والتي ليست دائماً الخيارات الوحيدة المتاحة في السوق، لذا تحدث إلى طبيبك حول هذا التأثير الجانبي المحتمل.

أوصى ساتالوف قائلاً: «من المعقول أن تسأل الأطباء عما إذا كان الدواء ساماً للأذن، وإذا كان كذلك فاسألهم عما إذا كانت هناك بدائل. في بعض الحالات توجد بدائل».

