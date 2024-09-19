فوائد تناول التوت لعلاج الخرف

وجدت دراسة جديدة أن تناول ست حصص إضافية من الأطعمة الغنية بالفلافونويد يومياً يمكن أن يقلل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 28 في المائة، وخاصة لدى أولئك الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم والاكتئاب والمخاطر الوراثية العالية.

لُوحظ أكبر انخفاض في المخاطر لدى الأشخاص الذين تناولوا اثنين على الأقل من العناصر التالية يومياً: خمس حصص من الشاي، ونصف حصة من التوت.

الفلافونويد هي مواد طبيعية موجودة في الفواكه والخضراوات والنباتات الأخرى. وقد ثبت أنها تقلل الالتهاب في الدماغ، وتعزز تدفق الدم إلى الدماغ، وتعزز نمو البكتيريا المفيدة بالأمعاء.

شملت الدراسة الجديدة، التي نُشرت اليوم الأربعاء، في «جاما أوبن نتورك»، ما يقرب من 122 ألفاً من سكان المملكة المتحدة، الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 70 عاماً. قاد الفريق باحثون من جامعة كوينز بلفاست.

وطُلب من المشاركين في الدراسة الإبلاغ عما يأكلونه، وخصّص لهم الباحثون درجة «حمية الفلافونويد»، بناءً على تناولهم الشاي الأسود أو الأخضر، والنبيذ الأحمر، والتفاح، والتوت، والعنب، والبرتقال، والجريب فروت، والفلفل الحلو، والبصل، والشوكولاته الداكنة.

استهلك معظم المشاركين 4-5 حصص يومية من الأطعمة الغنية بالفلافونويد، وكان الشاي هو الأكثر شعبية، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

وجرت متابعة المتطوعين لمدة تسع سنوات تقريباً، وخلال ذلك الوقت سُجلت 882 حالة خرف.

وأولئك الذين لديهم أعلى درجات حمية الفلافونويد، وُجد أن لديهم خطراً أقل للإصابة بالخرف، مقارنة بأولئك الذين لديهم أدنى درجات حمية الفلافونويد.

وفي دراسة عدد من أنواع الفلافونويد، وجد الباحثون أن الأنثوسيانين والفلافان-3-أول والفلافون، لديها أقوى الارتباطات بخطر الخرف. الشاي والنبيذ الأحمر والتوت هي المصادر الرئيسية لمادة الفلافونويد.

وأشارت الدكتورة ليرون سينفاني، مديرة خدمات المستشفيات لكبار السن بمستشفى جامعة نورث شور، إلى أن التوصيات الغذائية للأميركيين لا تذكر الفلافونويد، وأن هذا البحث الجديد قد يساعد في لفت الانتباه إلى هذه المغذيات النباتية المهمة. وتابعت سينفاني: «هل هذه هي الخطوة الأولى لقول إننا يجب علينا حقاً تشجيع كمية معينة من هذه الأطعمة في النظام الغذائي». وأردفت: «هل هناك سياسات عامة يمكننا من خلالها تسليط الضوء على الأطعمة الغنية بالفلافونويد؟ لأن هذا شيء يمكننا جميعاً تغييره، مثل ممارسة الرياضة والنشاط البدني، والذي نعلم أنه يقلل أيضاً خطر الخرف، وحتى يحسّن الاحتياطيات المعرفية لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل الخرف».

كانت هناك بعض القيود على هذه الدراسة، بما في ذلك الاعتماد على العادات الغذائية المبلَّغ عنها ذاتياً. تميل حالات الخرف أيضاً إلى عدم الإبلاغ عنها.

وقالت سينفاني إن «الباحثين لا يزالون في حيرة بشأن جميع الفوائد أو المخاطر» للنبيذ الأحمر، ويمكن أن تختلف التوصيات من شخص لآخر». وأردفت: «على سبيل المثال، إذا كان الشخص المصاب بالخرف، أو الشخص شديد الضعف، فسأقول إنه من الأفضل على الأرجح الحصول على الفلافونويد من مصدر مختلف بخلاف النبيذ».

