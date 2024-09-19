استشاري تثقيف الغذائي يطالب الأمهات بالإبتعاد عن هذه الأنواع من الجبن (فيديو)

طالب الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، الأمهات الإبتعاد عن الجبن المطبوخ، مشيرا إلى أنه يمكن أن يتم تناول أي نوع من الجبن ، مع الإبتعاد عن الجبن نباتي الدهن، سواء المثلثات والمربعات، أو الأكواب والشيدر لأن كل أنواع هذا الجبن مطبوخ.

كل 4 كيلو لبن يتم انتاج كيلو جبنة واحد منها

وقال مجدي نزيه، خلال حواره ببرنامج “مصر أحلى” على فضائية "صدى البلد"، أن الجبنة الرومي والجبنة الفلمنك يمكن أن يتم تناولها، موجها رسالة هامة للأباء والأمهات “أعلموا أن كل 4 كيلو لبن يمكن أن يتم انتاج كيلو جبنة واحد منها”.

وتابع رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية، أنه يجب أن يتم اختيار الجبن البيضاء من مصادر موثوق فيها للتأكد من أنها سليمة وتم إنتاجها بشكل مضمون ".

كشفت الدكتورة ناتاليا بافليوك خبيرة التغذية الروسية، أن الجبن مادة غذائية مفيدة، مشيرة إلى أن الكثيرين يفرطون في تناول الجبن لمذاقه اللذيذ ورائحته، متجاهلين العواقب السلبية لذلك.



وتقول: "أصناف الجبن مختلفة من حيث السعرات الحرارية وكمية الملح التي يحتويها. ويكمن ضرره في احتوائه على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، التي تلحق الضرر بالصحة عند الإفراط في تناولها". مشيرة إلى أن كمية الجبن التي يمكن تناولها في اليوم دون أي ضرر للصحة هي 20-30 غراما، والجبن قليل الدسم 50 غراما.

وتشير إلى أنه لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من الحساسية من بروتين حليب البقر بتناول الجبن.

وتقول: "تظهر باستمرار أدلة كثيرة على وجود حساسية غير مرتبطة بالغلوبولين المناعي Е. أي أن الإنسان يمكن أن يعيش ولكنه لا يعلم أنه يعاني من حساسية بروتين حليب البقر. عند تناول هؤلاء الأشخاص قطعة من الجبن يعانون من حرقة المعدة واضطراب البراز. كما قد تحصل لديهم مشكلات يعانون منها فترة تصل إلى الشهر".



أما الخصائص المفيدة للجبن فتكمن في احتوائه على البروتين وفيتامينات ومواد مغذية أخرى مفيدة للصحة. كما أن الجبن يلعب دورا إيجابيا في التغذية في حالة تناوله باعتدال. وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول 30 غراما من الجبن يوميا يطيل متوسط عمر الإنسان