حبس قاتل صديقه بسبب 500 جنيه بأوسيم

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بـ حبس شاب متهم بقتل صديقة إثر مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما، في منطقة أوسيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات

وكشفت التحريات الأولية، أنه خلال وجود المجني عليه بمنطقة أوسيم، تعرض له المتهم وحدثت مشادة كلامية بينهما، تطورت لمشاجرة بسبب خلافات مالية

وأضافت التحريات أن المجني عليه، حاول إنهاء المشاجرة ولكن المتهم تعدى عليه، ما أودى بحياته.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة أوسيم، بلاغا من الأهالي بوجود مشاجرة بين شخصين نتج عنها وفاة شاب، ونقله لمشرحة المستشفى.

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة أوسيم، وتبين العثور على جثة شاب 23 عاما، به عدة إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت الجهات المختصة التحقيقات.

