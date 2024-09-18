إبراهيم عيسى: عقيدة جيش إسرائيل الوحشية.. وقتل الأطفال لديهم منهج

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن لبنان يعيش في حالة طائفية بحتة وما جرى في لبنان لن يغير أفكار مؤيدي حزب الله، قائلا: "لبنان كان حديقة العرب ومصيف ومتنزه الشعوب العربية، وكانت واحة ثقافية، وتم ضرب هذه الثقافة والمقصد السياحي بالإرهاب والتنكيل بالصحفيين".

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن لبنان كان البيت للعرب والسياحة له وجزء من الإشعاع الثقافي للعرب، مؤكدًا أن لبنان لم يعرف الوحدة إلا قبل عام 1975، مؤكدا أن لبنان كان مصيف ومتنزه من الدرجة الثانية أو الثالثة، والعرب بإمكانياتهم الاقتصادية لم تقصد لبنان سياحيًا، ولم يعد لبنان مقصد للسائح العربي ولبنان فقد دوره الثقافي بسبب الإرهاب وقتل الصحفيين.

وتابع: "لبنان فقد كل ما كان يتميز به وأصبح يعاني من شبح الإفلاس، وفي مأزق كبير وحزب الله مختطف لبنان لصالح الإرادة الإيرانية ومخططاتها في المنطقة العربية".

جيش وحشي

ونوه إلى أن كل من يتصور أن إسرائيل لن تستطع الاستمرار في حرب طويلة ولكنها تستمر وتواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة قرب العام، موضحًا أن الجميع يتوقع ضربة قادمة إلى اليمن والحوثيين من خلال إسرائيل.

وأوضح، أننا نتعامل مع دولة إسرائيل توسعية وجيشها وحشي وسياستها إرهابية وزعيمها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إرهابي يواصل الدمار، مؤكدا أن السياسات الإيرانية تستهدف مزيدا من التوتر في المنطقة وتحقيق مصالحها".

وتابع: "إيران تشعل اليمن وتدمر غزة وهي تلاعب إسرائيل وتلاعبها إيران"، وأشار إلى أن يحيى السنوار قائد حماس تحدث عن فضل وعظمة إيران وأنها من تمول حماس وخالد مشعل لا يتوقف عن تحية إيران وأنها السند لهم.

إسرائيل كيان وحشي

ونوه إلى أن إسرائيل غيرت أجندتها بما يخص لبنان والتدخل أكبر وأصبحت حربا بالطيران مع خطة للتدخل البري والأمور تشير بأن هناك حرب قادمة ولكن ليست بالضرورة تؤكد على حدوث ذلك، مشددًا على أن التيار الإسلامي السياسي تحالف مع إيران وأذرع إيران لا تجد في نفسها أنها إيرانية تعيش بيننا تتحدث العربية، موضحًا أن دائمًا شيعة العرب جزء أساسي في تقدم الحضارة.

ولفت إلى أنه عندما تحول السنة لتيار إسلام سياسي قاتل متاجر بالدين وعندما تتحول الشيعة لتيار إسلام سياسي شيعي قاتل يتعامل بخيانة للشعوب العربية لصالح إيران، لا يجب أن يكونوا ممثلين للعرب والدين الإسلامي"، مضيفا: "نقول على مقاومة عنصرية وتكفيرية ونصفها بأنها مقاومة تجعل دولنا لدويلات صغيرة تديرها إيران".

وشدد الإعلامي ابراهيم عيسى، على أن إسرائيل كيان بلا حياء وهي دولة استعمارية وتدميرها ولا يفرق معها الأطفال وتحرك وتقتل وتدمر وترعب.