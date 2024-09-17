إبراهيم عيسى: اختراق إسرائيل حزب الله أمنيًا "مشهد هوليودي وخيال علمي"

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على ما نفذته إسرائيل اليوم ضد حزب الله واختراقه أمنيًا، مؤكدًا أننا الآن وما حدث اليوم يؤكد أننا أمام لحظة مهمة للوعي العربي وطبيعية الحرب وطبيعية العدو الذي يواجه العرب، مؤكدًا أن هذا الاختراق دليل على أن غسرائيل تخترق حزب الله وتخترق إيران.

وتابع "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "مشهد هوليودي وخيال علمي وقريب من روايات وأفلام وكأننا نشاهد فيلم رعب.. جهاز في الجيب ينفجر بك"، موضحًا أن هذا معناه اختراق للعناصر الأمنية لحزب الله وقوام حزب الله واختراق للشركة التي وردت لحزب الله هذه الأجهزة، في الأغلب هذه الشركة التي وردت الأجهزة هي شركة إيرانية.

وأشار إلى أن الوحدة الهندسية لجيش الاحتلال من أشد وأقوى أسلحة التكنولوجيا، موضحًا أن صناعة البرمجيات في العالم تسيطر عليها إسرائيل بسبب وحدة في الجيش الإسرائيلي والذي جعل القدرة الإسرائيلي في البرمجة، مضيفًا: "أننا أمام تفوق تكنولوجيا ويؤكد أننا أمام عدو لها طبيعية خاصة".

وتابع: "إسرائيل قتلت وأصابت عناصر حزب الله من سوريا للبنان في ضغطه زر واحده"، مشددًا على أن حزب الله يعترف دائمًا بأنه والي لإيران.