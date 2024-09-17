إبراهيم عيسى: "ما تعرض له حزب الله مأساوي ومفجع ويؤكد تصاعد الحرب"

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن اليوم حدث هام ومهم مأساوي ومفجع وتاريخي ومعبر تمامًا عن المدى التي وصلت اليه الحروب في منطقتنا، حيث إسرائيل وقدرتها التكنولوجية في اختراق 4000 على أقل لجهاز لاسلكي لقادة حزب الله، متابعًا: "انفجر 4000 جهاز بيجر في قادة وعناصر لحزب الله".

وشدد "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هناك 200 حالة حرجة و8 قتلى، وهذا الجهاز كان يستخدم قديمًا مع العناصر التي تعمل في الشارع، مؤكدًا أن حزب الله له شبكة اتصالات خاصة به، مضيفًا: "ما جرى في لبنان مأساة متكررة من تصاعد حالة الحرب بالمنطقة".

وأشار إلى أن حزب الله معتقد أنه قائم على هذه الشبكة وضبطها، إلا أن اليوم إسرائيل تخترق الشبكة اختراقًا جبارًا، موضحًا أنه في المحصلة أن في لحظة واحدة انفجر 4000 جهاز في حوذة عناصر حزب الله في سوريا والضاحية الجنوبية والبقاع وبيروت، مؤكدًا أن الأمر أكثر خطورة ووصل لحد الموت وأرقام الضحايا ستزداد بسبب الحالات الحرجة الكبيرة جدًا، مضيفًا: "ما شهدناه كانت مشاهد مفجعة".