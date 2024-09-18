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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أحمد هاشم: الرابطة والأندية واتحاد الكرة يتحملون قيمة التعاقد مع الشركة الألمانية

أحمد هاشم عضو رابطة
أحمد هاشم عضو رابطة الأندية

قال أحمد هاشم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن هدف الرابطة بداية الدوري في ميعاد مستقر ونهايته مثل كل دوريات العالم.

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وتابع هاشم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" طلبنا من اتحاد الكرة تطوير منظومة التحكيم وتقنية الفيديو".

وأضاف:" تعيين رئيس لجنة الحكام من اختصاص اتحاد الكرة والأقرب خبير أجنبي".

واستطرد أحمد هاشم:" الرابطة والأندية واتحاد الكرة يتحملون قيمة التعاقد مع الشركة الألمانية المسؤولة عن تنظيم الدوري".

واختتم :" انتخابات رابطة الأندية منتصف شهر أكتوبر المقبل".

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