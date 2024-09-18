نائب رئيس بتروجيت: الخطيب طالب بسرعة تطبيق القرارات التأديبية

أكد محمود أباظة نائب رئيس مجلس إدارة نادي بتروجيت، أن مصلحة منتخب مصر كانت أمام أعين الجميع في اجتماع رابطة الأندية المحترفة اليوم.

وقال أباظة في مداخلة هاتفية خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" ارتباطات منتخب مصر وتصفيات مأس الأمم الأفريقية وكأس العالم، كانت على رأس أولويات الاجتماع".

وأضاف:"سيتم التفاوض مع الرعاة لتثبيت المبالغ المالية المستحقة للأندية، حتى يستفيد الجميع".

واختتم:" الكابتن محمود الخطيب، طالب بسرعة تطبيق القرارات التأديبية الصادرة وفقًا للوائح على اللاعبين والأجهزة الفنية، وعدم الإنتظار لحين نظرها أمام لجنة الإنضباط والاستنئاف طالما انها تتوافق مع اللوائح".