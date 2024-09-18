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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

نائب رئيس بتروجيت: الخطيب طالب بسرعة تطبيق القرارات التأديبية

محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

أكد محمود أباظة نائب رئيس مجلس إدارة نادي بتروجيت، أن مصلحة منتخب مصر كانت أمام أعين الجميع في اجتماع رابطة الأندية المحترفة اليوم.

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وقال أباظة في مداخلة هاتفية خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" ارتباطات منتخب مصر وتصفيات مأس الأمم الأفريقية وكأس العالم، كانت على رأس أولويات الاجتماع".

وأضاف:"سيتم التفاوض مع الرعاة لتثبيت المبالغ المالية المستحقة للأندية، حتى يستفيد الجميع".

واختتم:" الكابتن محمود الخطيب، طالب بسرعة تطبيق القرارات التأديبية الصادرة وفقًا للوائح على اللاعبين والأجهزة الفنية، وعدم الإنتظار لحين نظرها أمام لجنة الإنضباط والاستنئاف طالما انها تتوافق مع اللوائح".

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