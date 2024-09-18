وزير الخارجية: العلاقات المصرية الأمريكية "قوية" ونعمل على تطويرها

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية الأمريكية علاقات قوية، مشددًا على أنه تحدث اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشكل مفصل من تطوير هذه العلاقات المصرية الأمريكية.

العلاقات المصرية الأمريكية

وشدد “عبدالعاطي”، خلال مؤتمرًا صحفيًا مع نظيره الأمريكي، المٌذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أنه تطرق للحديث مع بلينكن عن الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين البلدين والحرص المشترك من جانب مصر والولايات المتحدة الأمريكية على العمل على مزيد من تطوير العلاقات، في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأوضح أن مصر دولة إقليمية كبيرة والولايات المتحدة الأمريكية قوة عالمية كبرى، ومن الطبيعي أن يكون هناك حوار مطول وعلاقات قوية ومتينة وتشاور مستمر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وتابع: “في لقائي مع وزير الخارجية الأمريكي أطلق مجموعة العمل الخاصة بالتعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في قطاعات السياحة والتعليم العالي والتربية والتعليم والثقافة”.