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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

رئيس غزل المحلة: خبير أجنبى للحكام في الموسم المقبل

وليد خليل رئيس نادي
وليد خليل رئيس نادي غزل المحلة

قال وليد خليل رئيس نادى غزل المحلة،أن الموسم المقبل وبعد المقبل سيكون بشكل استثنائى مؤكداً أنه بعد موسمين ستعود مسابقة الدورى بشكلها الطبيعى.

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غزل المحلة يعلن عن القميص الأساسي استعدادا للموسم الجديد


أكد خليل خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"كنا بنحاول بقدر الإمكان هبوط فريق واحد ويصعد 3 فرق والسنة اللى بعد الجاية يبقوا عشرين فريق في الدورى لكن تم الاتفاق على هبوط فريقين وصعود  ثلاثة في النهاية".
وأكمل رئيس نادى غزل المحلة:"كان فيه توافق على شكل الدورى الجديد وهذا احسن الحلول الموجودة عشان نصلح الوضع العام والموسم المقبل وبعد المقبل سيكون استثنائى وبعدها يعود الدورى بشكله الطبيعى".

واختتم رئيس نادى غزل المحلة تصريحاته قائلا:" هناك خبير أجنبى لرئاسة لجنة الحكام الموسم المقبل"

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