إصابة زوجة بـ 21 طعنة على يد نجل زوجها بالإسماعيلية

لقيت سيدة مصرعها، منذ قليل، على يد رجل بشارع مكة بمحافظة الإسماعيلية، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصابة الي طواري مستشفى جامعة قناة السويس.

وأكد مصدر طبي، ان سيدة في الأربعينات من عمرها وصلت طواري مستشفى جامعة جامعة قناة السويس في حالة إعياء شديدة، إلا أنها لفظ أنفسها الأخيرة داخل المستشفى.

وأشارت التحريات الأولية، أن الجاني نجل زوجها طعنها بـ 21 طعنة في شارع مكة بالإسماعيلية، بسبب خلافات عائلية بينهما.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.