الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

المقاومة تطالب بالاستغناء عن الأجهزة خلال التجمع للاستماع لحسن نصر الله غدا

حسن نصر الله، الأمين
حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله

طالبت صفحات المقاومة في لبنان، المواطنين بضرورة الاستغناء عن الهواتف والأجهزة الإلكترونية القابلة للاختراق، غدا خلال التجمعات للاستماع للأمين العام للمقاومة الإسلامية في لبنان حسن نصر الله، حول اخر التطورات .

 

وقالت المقاومة : الي أخوتنا واحبتنا في لبنان الشقيق وخصوصا اهالينا في الجنوب الصامدة المقدسة، الكل يعلم غدا سيطل علينا وعليكم الأمين العام للمقاومة الإسلامية في لبنان سماحة السيد حسن نصر الله، عند حضوركم الى التجمعات عدم إحضار معكم اي أجهزة إلكترونية للتواصل او أجهزة قابلة للاختراق خوفا لسلامتكم ولسلامة احبتكم المتواجدون في التجمعات، لا تكن أداة للمحتل التوعية ضرورية في اوقات الحرب.

 

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