فيلم السرب مُتاح للجمهور .. يعرض على منصة شهيرة غدًا

يعرض فيلم السرب، بطولة النجوم أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، غدًا الخميس على منصة watch it الإلكترونية لأول مرة مباشرة بعد عرضه في دور العرض السينمائية المختلفة في 1 مايو الماضي.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضرب.

أبطال فيلم السرب

فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

قصة فيلم السرب

تدور أحداث فيلم السرب حول واقعة حقيقة، ويجسد عملية عسكرية قامت بها القوات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عام 2015 في مدينة درنة

ويظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في بداية برومو الفيلم، في خطابه الذي أصدر من خلاله أمر بتنفيذ عملية بقصف مواقع جماعة داعش الإرهابية، بمدينة درنة في ليبيا بالتنسيق مع الحكومة الليبية.

ويتناول البرومو الرسمي لفيلم "السرب" الغارة الجوية التي شنتها القوات الجوية المصرية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، بعد أن أصدر تنظيم داعش في ليبيا فيديو بتاريخ 15 فبراير2015 يصور قطع رؤوس 21 من الأقباط المصريين، وخلال ساعات ردت القوات الجوية المصرية بضربات جوية ضد أهداف محددة مسبقًا انتقامًا للعمال المصريين، وجاء ذلك بالتنسيق مع الحكومة الليبية.

فيلم "السرب" من بطولة عدد من نجوم الفن، وأبرزهم: النجم أحمد السقا، كريم فهمي، وآسر ياسين، منى زكي، هند صبري، محمد دياب، شريف منير، محمود عبد المغني، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

فيلم السرب

آخر أعمال أحمد السقا

شارك الفنان أحمد السقا، في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل العتاولة والذي حقق صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ونال إعجاب عدد كبير من الجمهور والنقاد.