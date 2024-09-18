مدير جهاز حماية وتنمية البحيرات ومحافظ بورسعيد يبحثان سبل التعاون المشترك

التقى اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ، بديوان عام المحافظة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون التعاون المشترك بين الجهاز والمحافظة في مجال حماية الثروة السمكية وتنمية الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى مناقشة المشروعات القائمة والمستقبلية التي تهدف إلى تطوير قطاع الثروة السمكية في محافظة بورسعيد.

تعاون مثمر وبنّاء

حضر اللقاء المهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة ، والمهندسة ميرفت طلبة مدير عام المنطقة الشرقية بـ بورسعيد ، والدكتور ياسر محي مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية ، والأستاذ أحمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للمراجعة.

في بداية اللقاء ، حرص فرحات على توجيه الشكر لمحافظ بورسعيد على حفاوة الاستقبال وطيب اللقاء ، والذي يعكس الرغبة الجادة في تعاون مثمر وبنّاء بين الجانبين ، كما هنأه على ثقة القيادة السياسية في اختياره لتولي المنصب الجديد ، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام المحافظة.

كما استعرض اللواء فرحات الخطوات الفعلية التي نفذها الجهاز حتى الآن لتطوير قطاع الثروة السمكية بالمحافظة ، وذلك تماشيًا مع خطة المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد ، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الثروة السمكية ، وهو ما انعكس في اهتمام الدولة المصرية في الآونة الأخيرة بملف البحيرات المصرية وتطويرها ، وتنمية المخزونات السمكية بها ، وأكد على أهمية الوعي بجهود الدولة ودعمها نحو استكمال التنمية والتطوير في مختلف المحافظات المصرية ، مضيفًا أنه سيتم العمل وفقاً للمحددات التي أقرتها القيادة السياسية والتي تستهدف في المقام الأول تحقيق حياة كريمة للمواطنين.

أكد المدير التنفيذي استعداد وتعاون الجهاز لتقديم كافة أشكال الدعم الفني للمحافظة ، وذلك إلتزامًا بتنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بأهمية تعزيز التعاون في ملف تنمية وتطوير البحيرات المصرية ورفع كفاءتها ، موضحًا أن الجهاز حريص على تبني المبادرات والبرامج الخاصة بالحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها على مستوى محافظات الجمهورية

من جانبه ، وجّه محافظ بورسعيد الشكر للمدير التنفيذي على التعاون من الجهاز ، مع التأكيد التام على الترحيب بأي نوع من الشراكة والتعاون وتوحيد الجهود في مجال حماية الثروة السمكية في المحافظة، وأهمية هذا التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج السمكي.