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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

ارتفاع عدد القتلى إلى 3 في انفجارات أجهزة البيجر بالبقاع

انفجار اجهزة البيجر
انفجار اجهزة البيجر

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، يوم الأربعاء، إن 3 أشخاص قتلوا حتى الآن في انفجار أجهزة اتصالات البيجر في بلدة سحمر براشيا والبقاع الغربي.

 

ويأتي هذا الإعلان نتيجة انفجارات جديدة في أجهزة اتصالات لاسلكية يحملها أعضاء من حزب الله اللبناني، مما أدى لإصابة العشرات.

 

الانفجارات الجديدة طالت أجهزة اللاسلكي

وقالت إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الانفجارات الجديدة طالت أجهزة اللاسلكي التي يحملها عناصر حزب الله، فضلا عن أجهزة "البيجر"، في مناطق مختلفة من جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

 

وأوضحت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، أن "أصوات الانفجارات تسمع في أكثر من منطقة في لبنان".

 

وأشارت إلى تحرك عدد من سيارات الإسعاف إلى مناطق الانفجارات.

 

 

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