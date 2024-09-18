وزارة العمل تُعلن عن 950 فرصة عمل لشباب القاهرة

في إطار مبادرة "بداية"

أعلنت وزارة العمل ، اليوم الأربعاء، عن توفير 950 فرصة عمل لشباب محافظة القاهرة، وذلك في إطار مُشاركة الوزارة، ومديرياتها بالمحافظات في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، وذلك بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى.

ووجه وزير العمل محمد جبران، الإدارات المركزية المعنية، والمديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة فيما يخص توفير فرص العمل، وتطوير منظومة التدريبب المهني، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها ، أنه فى إطار تنفيذ مبادرة "بداية"، أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، برئاسة أحمد عزاز عن توفير 950 فرصة عمل لشباب الخريجين بالتنسيق والتعاون مع 12 شركة من شركات القطاع الخاص، وهى: شركة جيزة للغزل والنسيج، وهايبر سامي سلامة، ومستشفي الجنزوري التخصصي، وشركة كوفتا، وشاورما الريم، وشركة انسيا مصر للتجارة، والصفا للحبوب ومنتجاتها، وسمارت سينس، والمصرية لنظم المعلومات (أكسيد)، وكونكورد للهندسة والمقاولات، وشركة الاميدا فاينانشيال ليمتد (مستشفي السلام الدولي)، وشرق الدلتا للمقاولات ، للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، وذلك للعمل فى المهن الاتية: مهندسين تخصصات مختلفة، وأطباء، وصيادلة، ومحاسبين، ومدير مشروع، وخدمة عملاء، ومدخل بيانات، وتمريض، وطباخين، ومساعد شيف، وفنين جميع التخصصات، وعمال عاديين ونظافة، وعمال مخازن، وجميع مهن الفندقة، وموظفين ممرات، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة برئاسة هبة أحمد، والتقديم عليها لمدة أسبوعين من خلال الرابط الإلكتروني التالى: https://forms.gle/9cjkaqDFTj6UxjXg9، للشباب من سن 18 إلى 45 سنة من حملة جميع المؤهلات ..