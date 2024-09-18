طريقة عمل صلصة البولونيز| وصفة غنية ومشبعة لتحضير طبق إيطالي شهي

تُعد صلصة البولونيز من الأطباق الكلاسيكية في المطبخ الإيطالي، وهي معروفة بنكهتها الغنية وقوامها الدسم، وتُستخدم صلصة البولونيز عادةً في إعداد أطباق المكرونة، وتعتبر مثالية لإضافة لمسة من الفخامة إلى وجباتك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير بولونيز لذيذة ومشبعة، والتي ستعزز من تجربة تناول الطعام لديك.

مكرونة بصلصة البولونيز

طريقة عمل صلصة البولونيز

المكونات:

- لصلصة البولونيز:

- 500 جرام لحم بقر مفروم

- 1 حبة بصل كبيرة، مفرومة ناعماً

- 2 فص ثوم، مفروم

- 2 جزرة متوسطة، مقطعة إلى مكعبات صغيرة

- 1 عود كرفس، مفروم

- 400 جرام طماطم مفرومة (معلبة أو طازجة)

- 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

- 1 كوب مرق لحم أو دجاج

- 1 كوب حليب

- 1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

- 1 ملعقة صغيرة ريحان مجفف

- ملح وفلفل أسود حسب الذوق

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة التحضير:

1. تحمير اللحم:

- في قدر كبير، سخن زيت الزيتون على نار متوسطة.

- أضف البصل والثوم، وقلّب حتى يصبح البصل شفافاً.

- أضف اللحم المفروم، واطبخه حتى يتحول إلى اللون البني ويكتسب قواماً متماسكاً.

2. إضافة الخضروات:

- أضف الجزر والكرفس إلى القدر، واطبخها لمدة 5-7 دقائق حتى تلين الخضروات.

3. تحضير الصلصة:

- أضف معجون الطماطم، وقلّب لمدة دقيقتين.

- أضف الطماطم المفرومة والمرق والحليب. اترك الخليط ليغلي.

- خفّض الحرارة واترك الصلصة على نار هادئة لمدة 45 دقيقة إلى ساعة، مع التحريك من وقت لآخر، حتى تتكثف الصلصة وتندمج النكهات.

4. التتبيل:

- أضف الزعتر، الريحان، الملح، والفلفل حسب الذوق. امزج جيداً واتركه لبضع دقائق.

5. التقديم:

- تُقدّم صلصة البولونيز فوق المكرونة المفضلة لديك، وتُزين بالجبن المبشور إذا رغبت.

استمتع بصلصة البولونيز التي تجمع بين النكهات العميقة والمكونات الطازجة، لتقدم طبقاً شهياً وممتعاً لكل أفراد الأسرة.