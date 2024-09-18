آليات جديد لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2025

كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن آليات جديد لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع الصحفيين، اليوم الأربعاء، في مقر هيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة لديها طرق لضبط الغش الجماعي في امتحانات الثانوية العامة 2025 حتى بنظام البابل شيت.

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار التعريب في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب المدارس اللغات.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة في مدارس اللغات اختيار الامتحان في المواد العلمية باللغة العربية أو الإنجليزية.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن إضافة فصل من الجيولوجيا في مادة الأحياء في الثانوية العامة أمر طبيعي لأن مدرس الأحياء هو الذي يدرس الجيولوجيا.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالنسبة لطلاب مدارس الثانوية العامة اللغات فيمكنهم امتحان المادة باللغة العربية.

أهداف هيكلة الثانوية العامة

وأكد وزير التربية والتعليم أن الهدف من خروج مواد من مرحلة الثانوية العامة هو إتاحة الفرصة للطلاب لدراسة المواد الأساسية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الهدف من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، هو إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية.

وذكر وزير التربية والتعليم أهمية أن يكون لدى المعلم الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطلاب أصبح لديهم مدارس يحصلون منها على المحتوى التعليمي بسهولة بعيدا عن عدد المواد المرتفع.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى رفع العبء والضغط النفسي عليه، وهذا هدف أساسي لما حدث في الثانوية العامة.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه لا توجد دولة في العالم تقوم بتدريس مادة الجيولوجيا في المرحلة الثانوية كمادة إجبارية في العالم.

