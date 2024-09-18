أكسيوس: انفجارات لبنان اليوم تعد المرحلة الثانية من العملية الاستخباراتية الإسرائيلية

كشف موقع أكسيوس أن الانفجارات في لبنان اليوم تعد المرحلة الثانية من العملية الاستخباراتية الإسرائيلية ضد شبكة اتصالات حزب الله، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن عددا من الأجهزة اللاسلكية نوع icom انفجرت في أيادي حامليها وداخل المنازل؛ ما تسبب في حرائق.

وتشير الأنباء الواردة من لبنان إلى موجة ثانية من هجوم استهدف أمس، أجهزة الاتصالات اللاسلكي بحوزة عناصر حزب الله اللبناني، وتسببت في إصابة نحو 2800 شخص، وسقوط 12 قتيلا.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، تسبب هجوم اليوم الأربعاء، في احتراق دراجة نارية في إحدى بلدات قضاء صور جراء انفجار أحد الأجهزة.

ولفتت إلى نقل عدد من الجرحى إلى مستشفيات بعلبك نتيجة عدوان "سيبراني" جديد استهدف وسائل اتصالات لا سلكية، إضافة إلى أجهزة البيجر.

ونوهت إلى أنه في حصيلة أولية سقط 3 قتلى بانفجار الأجهزة في بلدة سحمر في البقاع الغربي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، أن حصيلة القتلى وصلت صباح اليوم جراء هجوم أمس، إلى 12 قتيلا بينهم طفلان، فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات وفتى يبلغ من العمر 11 سنة، فيما بلغ عدد الجرحى ما بين 2750 و2800 جريح.