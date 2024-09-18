قتلى وعشرات الجرحى نتيجة تفجيرات جديدة لأجهزة اللاسلكي في لبنان

كشف الوكالة الفرنسية للأنباء نقلا عن مصدر مقرب من حزب الله وهيئة إسعاف بأن الانفجارات في عدد من المناطق بلبنان طالت أجهزة "ووكي توكي" لاسلكية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

كشف إعلام لبناني بأن طواقم الإسعاف تباشر بنقل عدد كبير من المصابين جراء انفجارات متعددة لأجهزة الاتصالات اللاسلكية.

وكشف عن إصابات في انفجار عشرات الأجهزة اللاسلكية والإلكترونية بعدد من المناطق بالبلاد.

وأفاد أن دوي انفجارات حدثت في بعلبك وعدد من قرى البقاع عقب تفجيرات جديدة بأجهزة اتصال لاسلكية.

أكد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، اليوم الأربعاء، وقوع عدد من الإصابات نتيجة تفجيرات جديدة لأجهزة اتصال لاسلكية في أنحاء مختلفة من لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن العديد أصيبوا إثر هجوم سيبراني جديد استهدف وسائل اتصالات لاسلكية وأجهزة "بيجر" في بعلبك.

وأفادت روسيا اليوم بمقتل 3 أشخاص إثر انفجار الأجهزة في بلدة سحمر براشيا والبقاع الغربي، مشيرا في معلومات أولية إلى إصابة أكثر من 20 آخرين في الانفجارات التي وقعت في مناطق متفرقة في لبنان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية قولها إن "عشرات الأشخاص أصيبوا جراء انفجار أجهزة اتصالات في لبنان اليوم".