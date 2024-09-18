الخميس 19 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

السفير المصري في موسكو يتفقد معرض leisure السياحي

السفير نزيه النجاري
السفير نزيه النجاري

تفقد السفير نزيه النجاري، سفير مصر بموسكو، الجناح المصري في معرض leisure السياحي، والذي تشارك فيه هيئة تنشيط السياحة وعدة شركات طيران وفنادق مصرية، وأكد خلال اللقاء على أهمية التعاون في المجال السياحي مع روسيا، ولاسيما على ضوء ما تتمتع به المقاصد السياحية المصرية من شعبية في روسيا.

هذا، وقد ألقى السفير المصري كلمة في افتتاح المعرض، أشار خلالها إلى ما توليه مصر من اهتمام بتدعيم السياحة الروسية الوافدة إليها، والتنوع السياحي والثقافي والترفيهي الذي يمكن أن يحظى به السائح الروسي في مصر، لافتاً الانتباه إلى المقاصد السياحية الجديدة في مصر وداعياً السائحين لاكتشافها.

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