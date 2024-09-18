السفير المصري في موسكو يتفقد معرض leisure السياحي

تفقد السفير نزيه النجاري، سفير مصر بموسكو، الجناح المصري في معرض leisure السياحي، والذي تشارك فيه هيئة تنشيط السياحة وعدة شركات طيران وفنادق مصرية، وأكد خلال اللقاء على أهمية التعاون في المجال السياحي مع روسيا، ولاسيما على ضوء ما تتمتع به المقاصد السياحية المصرية من شعبية في روسيا.

هذا، وقد ألقى السفير المصري كلمة في افتتاح المعرض، أشار خلالها إلى ما توليه مصر من اهتمام بتدعيم السياحة الروسية الوافدة إليها، والتنوع السياحي والثقافي والترفيهي الذي يمكن أن يحظى به السائح الروسي في مصر، لافتاً الانتباه إلى المقاصد السياحية الجديدة في مصر وداعياً السائحين لاكتشافها.