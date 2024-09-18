حضري وافل بصوص الشوكولاتة على خطى المطاعم

يُعد الـ وافل من الأطباق الشهية التي يمكن تناولها كوجبة إفطار لذيذة أو كوجبة خفيفة في أي وقت من اليوم، ويتميز الوافل بقوامه المقرمش من الخارج والرطب من الداخل، ويُعتبر مثاليًا للتنويع بإضافة صوصات متنوعة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل وافل بصوص الشوكولاتة، الذي سيضفي لمسة من الحلاوة والمذاق الرائع على وجبتك.

وافل بالشوكولاتة

طريقة عمل وافل بصوص الشوكولاتة

المكونات:

- للوافل:

- 1 ½ كوب دقيق

- 2 ملعقة كبيرة سكر

- 1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

- رشة ملح

- 1 كوب حليب

- 2 بيض

- ¼ كوب زبدة مذابة

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا

- لصوص الشوكولاتة:

- 100 جرام شوكولاتة داكنة (مقطعة)

- ½ كوب كريمة طهي

- 1 ملعقة كبيرة زبدة

طريقة التحضير

1. تحضير الوافل:

1. في وعاء كبير، اخلط الدقيق، السكر، البيكنج باودر، والملح.

2. في وعاء آخر، اخلط الحليب، البيض، الزبدة المذابة، والفانيليا.

3. أضف المكونات السائلة إلى المكونات الجافة، وامزج حتى تتجانس.

4. سخّن جهاز الوافل وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة.

5. صب كمية مناسبة من الخليط على جهاز الوافل، واطبخ حتى يصبح الوافل ذهبيًا ومقرمشًا.

2. تحضير صوص الشوكولاتة:

1. في وعاء صغير، سخّن الكريمة على نار متوسطة حتى تبدأ في الغليان.

2. أضف قطع الشوكولاتة إلى الكريمة، وامزج حتى تذوب الشوكولاتة تمامًا.

3. أضف الزبدة وامزج حتى يتمازج الصوص.

3. التقديم:

1. ضع الوافل في طبق التقديم.

2. صب صوص الشوكولاتة الدافئ فوق الوافل.

3. يمكن تزيين الوافل بالفواكه الطازجة أو المكسرات حسب الرغبة.

استمتع بوجبة الوافل بصوص الشوكولاتة الذي يجمع بين النكهة الحلوة والمذاق الغني، مثاليًا لإرضاء جميع الأذواق.