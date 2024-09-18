مصادر لـ"الوفد": المخرج أحمد الشافعى رئيساً للإدارة المركزية للشئون الفنية بقصور الثقافة

قالت مصادر موثوقة داخل أروقة الثقافة المصرية أن هناك قرارا بتولى الفنان أحمد الشافعى منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة بدلاً من الفنان تامر عبدالمنعم .

المخرج أحمد الشافعى خير خلف لاْبيه الراحل المخرج عبدالرحمن الشافعى، مؤسس مهرجان التحطيب.

الفنان أحمد الشافعى رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وتولى فى يونيو 2023 منصب رئيس قطاع الفنون الشعبية الاستعراضية خلفاً للدكتور عادل عبده.

المخرج أحمد الشافعي



أحمد الشافعى فى سطور

أحمد عبد الرحمن عبد الفتاح الشافعي وُلد في 2 أغسطس 1971، الجيزة، ممثل كان أول ظهور له في مسلسل المال والبنون سنة 1993، ثم ظهر في أعمال أخرى مثل الضوء الشارد، وعدد من المسلسلات الأخرى أهمها مسلسل إمام الدعاة حيث قام بدور الشيخ محمد متولي الشعراوي في فترة شبابه. شارك أحمد الشافعي في أكثر من 50 عملا تلفزيونيا ومسرحيا، ومن أهمها: القاصرات (2013)، خلف الله (2013)، أشجار النار (2012)، وادي الملوك (2011)، عبودة ماركة مسجلة (2009)، العارف بالله (2008)، ملك روحي (2003).

وأخرج العديد من الفعاليات منها مهرجان التحطيب.