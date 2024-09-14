قرار جديد حول لص الهواتف المحمولة في السيدة زينب

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بتجديد حبس عاطل لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في منطقة السيدة زينب، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم سرق سيدة بأسلوب الخطف، وتسبب في إصابتها بسحجات في أماكن متفرقة بجسدها، حيث تبين أنه حال سيرها بدائرة القسم قام أحد الأشخاص بسرقة هاتفها المحمول "بأسلوب الخطف" والتعدى عليها بالضرب بالأيدى نتج عن ذلك إصابتها المشار إليها.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة السيدة زينب بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وفى سياق اخر فقد مباحث القاهرة القبض علي مسجلين خطر لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين والإحتيال علي أحد المواطنين والإستيلاء على أمواله وإيهامه بقدرته على توفير أوراق رسمية له "مزورة" لتسهيل التحصل على قروض من البنوك إلا أنه قام بالنصب عليه.

كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من (سائق) بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وقيام الأخير بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله وإيهامه بقدرته على توفير أوراق رسمية له "مزورة" لتسهيل التحصل على قروض من البنوك إلا أنه قام بالنصب عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلَين "لهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما (مستندات منسوبة لإحدى الشركات "مزورة" - جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" – طابعة - عدد 6 أختام منسوبين لجهات مختلفة - طبنجة صوت - عدد من الطلقات- مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى").

بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.