أعلن هانز فليك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، عن قائمة مباراة موناكو في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة مع نظيره موناكو الفرنسي على ملعب “لويس الثاني” بفرنسا أمام بتمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت “القاهرة” غدًا، الخميس.

وشهدت قائمة الفريق الكتالوني عودة النجم أنسو فاتي، مجددًا بعد غياب طويل حيث كان قد تعرض للإصابة في بداية فترة الإعداد، وجاءت كالتالي:

قائمة برشلونة لمباراة موناكو بدوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تير شتيجن، إيناكي بينيا، أندير أسترالاجا.

خط الدفاع: باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي، إينيجو مارتينيز، جول كوندي، إريك جارسيا، هيكتور فورت، جيرارد مارتن، سيرجي دومينيجز، أندرياس كوينكا.

الوسط: بيدري، بابلو توري، مارك كاسادو، جييرمو فرنانديز.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، باو فيكتور، لامين يامال، رافينها، توني فرناندي، أنسو فاتي.