موعد انطلاق فعاليات مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية

تنطلق فعاليات مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته السابعة عشر الذي يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024 الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويستمر حتى 26 سبتمبر من نفس الشهر.

يقام المهرجان برعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ودعم د.احمد فؤاد هنو وزير الثقافة متمثلة فى قطاعاتها المختلفة وبالتعاون مع وزاراة الاّثار والسياحة والهيئة العامة للتنشيط ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، يقام المهرجان تحت شعار(رسالة سلام الى العالم) ، ويقول الفنان انتصار أن المهرجان يحملنا في رحلة روحية استثنائية تتردد فيها أصوات الانشاد جنبا الي جنب مع التراتيل، لتخلق تجربة لاتنسي في مزيج فريد ينقلنا الي عالم من الصفاء الروحى، إذ تتداخل الأصوات والألحان لتشكل لوحة فنية ساحرة، تعبر عن عمق الحضارة المصرية.

كما يعد بمثابة رسالة سلام تعبر عن شخصية مصر المتنوعة والمتفردة بعمقها الثقافى والحضاري بهدف نشر ثقافة التسامح والمحبة والسمو من خلال فن السماع الذي يشدو مخاطبا وجدان البشرية أينما كانت في تناغم إنساني متخطيا حدود اللغة ومتوحدا مع ثقافات الشعوب المختلفة للتأكيد على التواصل الإنسانى بين الشعوب بالموسيقى الروحية بمشاركة مجموعة كبيرة من الفرق التي تمثل ثقافات العالم. يشارك في المهرجان من الفرق والدول 30 فرقة، منهم الجزائر والمغرب واليونان وباكستان وتونس ورومانيا وكازاخستان ضيف شرف المهرجان وجيبوتي وأندونسيا ومصر، بالاضافة الى مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في مصر، وستقام احتفالية دولية كبرى بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتلاقيا مع عيد النيروز " الشهداء "، ومن أماكن عروض المهرجان مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، وبيت السنارى بالسيدة زينب وقصر الأمير طاز.