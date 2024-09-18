الاحتلال يصدر تعليمات لسكان المستوطنات بعد هجمات "البيجر"

أصدر جيش الاحتلال الإسرئيلي، الأربعاء، تعليمات لسكان المستوطنات في مناطق شمال البلاد، وذلك بالتزامن مع ارتفاع منسوب التوتر مع حزب الله اللبناني.

وتشمل هذه التعليمات السكان في مناطق بالجليل الغربي والجليل الأعلى.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان تلك المناطق:

التقليل من التنقلات.

تجنب التجمعات.

السيطرة على بوابات المتستوطنات وإحكام إغلاقها.

البقاء قرب المناطق المحمية.

انفجار أجهزة اتصالات (بيجر)

وتعهد حزب الله المتحالف مع إيران بالرد على إسرائيل، غداة انفجار أجهزة اتصالات (بيجر) بأيدي عناصره في مناطق مختلفة من لبنان بصورة متزامنة، مما خلف 12 قتيلا وجرح ما يقترب من 3 آلاف.

والهجوم الذي وقع الثلاثاء منسوب إلى إسرائيل، علما أن الأخيرة لم تعلن مسؤوليتها عنه بعد.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأدت هذه المواجهات إلى نزوح عشرات الآلاف من اللبنانيين والإسرائيليين، وأثارت المخاوف من اتساع رقعة الحرب المستمرة منذ نحو عام في قطاع غزة.